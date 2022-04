Sorprenden besándose a dos exparticipantes de la última temporada de Yo Me Llamo

Muy románticos y dándose besos. Así fueron sorprendidos dos exparticipantes de la más reciente temporada de Yo Me Llamo , el exitoso programa emitido por Caracol Televisión.

Las imágenes fueron emitidas en la sección de ‘El Fisgón’ en el programa La Red, uno de los más vistos los fines de semana en la televisión nacional.

Se trata de Yo Me Llamo J Balvin y Yo Me Llamo JLo, quienes no ocultaron su amor mientras compartían juntos en un centro comercial.

Las imágenes prontamente se hicieron virales y causaron sensación en el mundo del entretenimiento.

Vea aquí las imágenes completas:

