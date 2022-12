Tengo a Cali en mi corazón, pero soy orgullosamente bogotano: Charlie Cardona

El cantante salsero Charlie Cardona, exintegrante de Grupo Niche, habló en Mesa BLU sobre su nuevo álbum musical como solista llamado ‘Buena fortuna’ y lo que ha sido su carrera a lo largo de los años.



“Aunque soy bogotano, mucha gente me identifica con Cali porque fueron muchos años los que hice parte de esta institución bella de Grupo Niche”, sostuvo el cantautor colombiano.



Señaló, además, que es mucho lo que su carrera le debe al Grupo Niche, a Jairo Varela y a Cali como ciudad salsera.



“Me considero un hijo adoptivo de Cali, de esta hermosa sucursal del cielo. Yo amo a Cali, incluso mi hijo mayor es caleño y tengo a esa ciudad en mi corazón, aunque soy orgullosamente bogotano”, agregó Cardona, quien comenzó su carrera a los 17 años en la orquesta ‘La máxima’.



Sus inicios en la música



Cardona explicó que antes de entrar al mundo de la salsa, interpretó temas de géneros muy distintos como el bolero, la cumbia y el pasodoble.



“Interpretaba todo tipo de genero porque era mi trabajo y mi sustento. Así comencé profesionalmente con la orquesta La máxima’, cantando de todo, sobre todo en las fiestas de Sincelejo, donde tocaba canciones decembrinas”, precisó.



Gracias a su talento y a su melodiosa voz, Charlie pudo dar un salto a su carrera y llegó a agrupaciones reconocidas como ‘Los Alfa ocho’ y posteriormente al Grupo Niche, orquesta a la que llegó gracias, además de su profesionalismo y disciplina, a Jairo Varela.



“En el año 1990 se iba a retirar Tito Gómez, conocido como el ‘Boricua-caleño’, para buscar nuevos horizontes y Jairo Varela, que estaba de gira en Nueva York con el grupo, me escuchó en la radio y preguntó que quién era el cantante, hizo el rastreo y me llamó”, dijo.



Desde entonces comenzó una época maravillosa de Charlie Cardona en el famoso Grupo Niche, una de las agrupaciones salseras más importantes de todo el continente.



¿Por qué se fue de Niche?



Mencionó que ya llevaba 6 años con el “maestro” Varela y él decidió firmar un contrato por 5 años, y no por 2 como usualmente se hacía.



Fue entonces cuando Cardona le dice a Varela que no aceptaba el contrato de 5 años porque “no quería estar amarrado tanto tiempo”.



“En ese momento le dije a Jairo: mire maestro, yo quiero irme y me dijo: Charlie estás loco”, explicó.



“La compañía con la que trabajaba Jairo me quería sacar de Niche porque quería que yo hiciera carrera como solista (…) Finalmente, me retiro del grupo en el año 1997 para hacer mi carrera”, puntualizó.



Dijo, además, que los músicos de Niche se retiraban de la agrupación por exceso de trabajo y la cantidad de giras que hacían en el año.



Escuche en el audio adjunto la entrevista completa.



