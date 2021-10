The Beatles: salió a la venta el primer libro oficial de la banda británica en 20 años

Un libro que ofrece nuevos detalles sobre el proceso de separación de los Beatles en 1969, y una reedición del último álbum oficial del grupo, "Let It Be", agitan esta semana a los fans del grupo de Liverpool.

"Get Back" ("Regresa") es un libro basado en las conversaciones de los Fab Four en estudio a principios de 1969, el último año en el que el grupo trabajó como tal.

Tras su lanzamiento en Gran Bretaña, la obra aparece en español y en francés, entre otras lenguas, este miércoles.

El complemento perfecto y ESENCIAL para el documental de 6 horas que se estrena el próximo 25 de noviembre es el libro: The Beatles, Get Back. En la historia de la música no ha existido un grupo con mejor archivo que los FAB y esta, es otra prueba… pic.twitter.com/JoDkLJOV2T — Beatle 🍏 (@Beatleradio) October 12, 2021

Por su parte, el cofre aniversario de "Let It Be", para festejar los 50 años del mítico disco (con un año de retraso a causa del coronavirus) aparece este viernes, 15 de octubre, en todo el mundo.

El libro "Get Back" transcribe las conversaciones en el estudio de grabación de Paul, John, George y Ringo, durante las sesiones de un disco que finalmente no salió como se esperaba.

El material musical fue reutilizado para "Abbey Road", y en parte también para "Let It Be" (1970), con el productor Phil Spector al mando.

El libro demuestra que a la hora de componer y grabar, el buen ambiente aún prevalecía en el seno del grupo, con bromas y risas constantes.

Una visión que contrasta con algunas de las imágenes disponibles durante décadas, en las que los cuatro Fabs se pelean durante la grabación.

Fue Paul McCartney el que anunció mediante un comunicado el fin del grupo en abril de 1970. Pero el bajista del grupo, aún en activo, recientemente volvió a declarar a la BBC: "no provoqué la separación. Fue nuestro Johnny (Lennon)".

Esa entrevista con la BBC saldrá el 23 de octubre.

Un aperitivo ante la gran novedad en torno a los Beatles, prevista para finales de noviembre: el megadocumental de Peter Jackson, el director de la saga "El Señor de los Anillos".

Ese documental, de seis horas, con imágenes inéditas y restauradas, será difundido en la plataforma de streaming Disney+, los días 25, 26 y 27 de noviembre.