Timo estrena 'El Canto del Olvido', una canción que ve el desamor de forma diferente

Una vez más la famosa agrupación bogotana Timo sorprende con una canción llena de sentimiento; ahora, ‘El Canto del Olvido’ será, según ellos, un himno al desamor de una forma diferente con bases del pop tropical y bajo una letra suave de amor.

“Cuando pienso en ti, no hay médico que me ayude, no hay terapia que me cure, solo me queda cantar. Cuando pienso en ti, entono esta melodía y aunque duela todavía, hoy canto pa’ no llorar”, dijeron.

Producida por Alejandro Ochoa, Felipe Galat y Andrés Vásquez (TIMØ), junto a Nicolás Galat, 'El Canto del Olvido' es una canción diseñada para la conexión en vivo. La banda ha cuidado cada detalle de la producción, utilizando instrumentos análogos y percusiones que crean una atmósfera envolvente. En su próxima gira, los fans podrán disfrutar de una experiencia musical única gracias a esta canción.

“Esta canción toca un tema común pero de una forma distinta, y esto es: tener el corazón roto. No quisimos verlo desde la tristeza o el pesimismo, sino con soluciones y formas de olvidar cantando para que las cosas mejoren. Queremos que con esta canción, las personas puedan tener una compañía cuando estén en estos momentos y puedan dejar la tristeza atrás, seguir adelante sabiendo que todo va a mejorar”, manifestaron desde la banda.

En el video oficial, se puede disfrutar de la primera presentación de la canción, en la que se puede ver el rol que juega la percusión en el tema, para dar un acercamiento a la experiencia que será poder tocar esta canción.