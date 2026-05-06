DITU tendrá transmisión exclusiva de Premios Platino Xcaret: esta es la fecha y cómo verlos

El próximo 9 de mayo, la plataforma ditu llevará a las pantallas la transmisión en vivo de los Premios Platino Xcaret 2026, uno de los eventos más relevantes del cine y la producción audiovisual iberoamericana. La ceremonia se desarrollará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, consolidando este escenario como sede de un encuentro que cada año reúne a figuras clave de la industria.

Para esta edición, ditu no solo ofrecerá la señal principal del evento, sino que ampliará su cobertura con la activación de un canal pop-up exclusivo. Este espacio adicional incluirá la transmisión de la alfombra roja, entrevistas con los protagonistas de la noche y contenido detrás de cámaras durante toda la semana previa a la ceremonia. La estrategia busca fortalecer la experiencia del público con un acceso más amplio a los momentos que rodean la premiación.

La presencia de Colombia adquiere relevancia en esta edición gracias a las nominaciones de las producciones “Un poeta” y “Estado de fuga: 1986”. Estos títulos representan el trabajo reciente del país dentro del panorama iberoamericano, en una competencia que reúne a producciones de múltiples territorios y estilos narrativos. La participación colombiana refuerza la visibilidad del talento nacional en un escenario internacional que continúa creciendo en alcance.

Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano fueron creados por EGEDA, entidad dedicada a la gestión de derechos de los productores audiovisuales, junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA). Estas organizaciones cuentan con el respaldo de academias e institutos de cine de la región, lo que ha permitido consolidar un reconocimiento que trasciende fronteras.



Desde su creación, los Platino han tenido como objetivo principal promover, difundir y acercar la cultura audiovisual iberoamericana a públicos más amplios. Con el paso de los años, la iniciativa ha evolucionado hasta convertirse en un referente dentro de la industria, generando un espacio de encuentro para creadores, intérpretes, técnicos y medios especializados.

El crecimiento del sector ha sido notable. En el último año, la producción iberoamericana alcanzó cerca de mil títulos entre cine y series, reflejando una dinámica en expansión que se proyecta tanto en salas comerciales como en plataformas digitales. Este aumento en la producción ha contribuido a que las obras de la región logren mayor circulación internacional, participando en festivales, muestras y premios de prestigio.

Además, el comportamiento del público ha cambiado. Las producciones iberoamericanas han pasado de ocupar nichos específicos a consolidarse como propuestas con impacto en taquilla y audiencias más diversas. Este fenómeno ha favorecido la internacionalización de contenidos que anteriormente tenían un alcance limitado a sus países de origen.

Publicidad

La edición 2026 se presenta así como una vitrina para la diversidad de historias y talentos que conforman el panorama audiovisual de la región, con una programación que busca conectar a la audiencia con cada uno de los procesos que dan forma a esta celebración anual.