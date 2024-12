Tuto, la apuesta de Maluma, se sumerge en 'Angelito' para ambientar Navidad

Llega la época más feliz del año para millones de personas; por ende, la música se vuelve protagonista para ambientar las fiestas de diciembre. Es por eso que, aprovechando la época, el reconocido Tuto se une al maestro Fernando González para lanzar la canción perfecta de esta época, la cual denominó 'Angelito'.

"Una pieza musical diseñada para celebrar el amor y la unión familiar. Fernando González, al escucharla por primera vez, expresó que era la canción perfecta para dedicarle a su esposa, lo que selló la inspiración detrás de esta colaboración. Con letras emotivas y arreglos que evocan la alegría y la naturalidad de la música decembrina, "Angelito" busca unir generaciones y crear momentos inolvidables con los seres queridos", indicaron desde su equipo.

No sorprende esta exploración de Tuto en un nuevo género, pues, bajo el sello de Royalty Records de Maluma, se ha comprometido a revolucionar la música con pasión para hacer cosas históricas. Este tema que mantiene vivo todo el folclor de diciembre, en especial en tierras antioqueñas da un giro y potencia especial de lo que significa crear música.

A su lado tiene un gran padrino, Maluma ha hablado con él y confía en el proceso que lleva en todo el proceso. Colombia potencia nuevos artistas y se evoluciona, que, según el propio ‘Pretty Boy’, que cuando se junten todos llevarán al país a otro nivel y convertirla en ese sueño de ser el país de la música latina.

“Él me dijo: ‘Vos tenés que hacer, lo que los demás no son capaces de hacer’. Para los demás es muy fácil estar trasnochado, acostarse tarde, comiendo mal. Vos tenés que tener esa disciplina de comer bien, acostarte temprano (…) Es algo que me cambió el chip radicalmente”, confesó en diálogo con Blu Radio.

Esta es la canción