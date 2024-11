Tuto, la promesa de Maluma para revolucionar el género urbano: "Todo es un proceso"

Nació en Medellín, considerada la nueva capital de la música urbana, por lo que era inevitable que Augusto Piedrahita, conocido en la escena artística como Tuto, no se fijara en todo este mundo que comenzaron a construir desde hace más de una década personajes como Maluma , J Balvin y Karol G para poner a ‘Medallo en el mapa’.

En su corazón también se encuentra Bogotá, una ciudad que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Desde hace un tiempo le pasó algo que jamás imaginó: Maluma se fijó en él, tal vez no de la forma en que muchos pueden pensar, sino que notó en él un futuro prometedor para hacerlo parte de Royalty Records, el sello discográfico del niño de Medellín.

“Es algo gratificante y motivador. Ahí es donde un debe apretar las tuercas y decir: ‘Ok, si están pasando estas cosas’, es cuando uno más debe trabajar y lograr llevar a otro nivel la carrera (…) El trabajo de todo artista que está en desarrollo que se debe hacer es estar en el estudio. Uno quiere ya, estar al lado de los gigantes, pero lo lindo de todo esto es el proceso. Hacer parte del proceso y experimentar, experimentar sonidos. Medellín es capital del género urbano, pero nosotros las nuevas generaciones tenemos que convertirla en capital de la música”, expresó en diálogo con Blu Radio.

A su lado tiene un gran padrino, Maluma ha hablado con él y confía en el proceso que lleva en todo el proceso. Colombia potencia nuevos artistas y se evoluciona, que, según el propia ‘Pretty Boy’, que cuando se junten todos llevarán al país a otro nivel y convertirla en ese sueño de ser el país de la música latina.

Publicidad

“Él me dijo: ‘Vos tenés que hacer, lo que los demás no son capaces de hacer’. Para los demás es muy fácil estar trasnochado, acostarse tarde, comiendo mal. Vos tenés que tener esa disciplina de comer bien, acostarte temprano (…) Es algo que me cambió el chip radicalmente”, confesó.

Tuto // Foto: Instagram @_tuto

‘Love Trip’, el EP de Tuto bajo el sello de Maluma

Contó que a Maluma le encantó el resultado final, pues dijo que “eran sonidos frescos”. Cosa que no es mentira, pues en esta producción presenta siete canciones donde juega con diversos sabores musicales para crear una nueva imagen, ligado a ese sueño de que Medellín vaya más allá del urbano.

Publicidad

“Como dicen, vienen cositas nuevas. Este trabajo es un tráiler de lo que viene (…) El man comenzó a escuchar y no se lo esperaba. Lo escuchó y salió, como, no podía creer que lo que estaba escuchando. Días después de que salió el EP, estábamos juntos y me dijo que lo tenía en repeat, porque le encantaba que era fresco. Tener ese aval es pura gasolina de avión para no bajarle ni media”, dijo.

Él es Augusto Piedrahita, quien convirtió Tuto como su puente a los sueños

Desde que tiene memoria se vio como cantante y creciendo en las calles de Medellín. Ni amigo ni allegados estaban metidos en el mundo y tuvo que hacerlo de 0 por lo que todo se ha dado por “obra de Dios”. Por cosas de la vida estuvo el día del lanzamiento de Royalty Récords en la casa de Maluma y así lo conoció: “Me bajé y me dijo, usted es un duro y se me acercaron que tenían que hablar”.

“Siento que es algo que uno se tiene ganar. Soy fan de que las cosas se den de forma natural (…) Estamos en la tarea de hacer un buen trabajo, que la gente conozca a Tuto y ojalá algún día se de esa colaboración”, sobre su relación y música con Maluma.

Confesó que le encantaría hacer un proyecto al lado de Kapo, Hamilton o J Balvin, que ve su música con respeto. Pero si se dan cosas gigantes, se ve al lado de Bruno Mars aprendiendo de toda esa trayectoria musical.

Publicidad

Conozca más de Tuto aquí: