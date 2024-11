Maluma cambia de look y sorprende a sus fanáticos: "Volvió el pretty boy"

Maluma sorprendió a sus fanáticos al mostrar su nuevo look. Mediante la red social de Instagram, el artista colombiano a través de un video dejó ver cómo luce. Cabe destacar que tenía una gran melena, la cual se trenzaba y también era amada por sus fans.

En el video compartido, el artista muestra el paso a paso de su transformación, dejando ver que se rapó y dando una imagen similar a la de sus inicios en la vida musical.

La apariencia de Maluma siempre ha dejado mucho de que hablar, pues siempre sorprende a sus fans con cada una de sus ocurrencias y esta vez no fue la excepción con su nuevo look.

Muchos de los seguidores señalaron que este nuevo look del colombiano les recuerda a los inicios del cantante cuando lo denominaban Pretty Boy, a lo que señalaron en comentarios “Volvió el Pretty Boy".

El video compartido por el paisa en pocos minutos acumuló millones de visualizaciones y comentarios, en el que se pueden observar frases como: “¿Por qué todo te queda bien? Yo me rapo y la gente me pregunta que si estoy enfermo”, “Modo calvito súper divi”, “Mi amor platónico”, “No me lo puedo creer”.

Además, el artista aprovechó para promocionar su nuevo sencillo musical que será estrenado el próximo 21 de noviembre. Pues su publicación la acompañó con el siguiente mensaje: “Lo que ustedes pidieron… 🤍🖤“Cosas pendientes” 21/11 🔥 +Pretty +Dirty.