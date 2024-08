Maluma contó cómo fue víctima de robo en Medellín; envió mensaje a los ladrones

Por medio de sus redes sociales, el reguetonero Maluma, quien recientemente lanzó su nuevo álbum llamado 'Rayo', denunció que fue víctima de robo en Medellín y contó dónde lo hurtaron y qué pertenencias se le llevaron, además de cuál fue su reacción.

Según relató por medio de sus historias de Instagram el artista urbano, el robo se produjo a la salida de un evento de caballos: "Estuvimos viendo nuestra potranca, a la salida, me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular", inició contando Maluma

¿Qué le pasó a Maluma en Medellín?

El cantante agregó que, aunque en un principio pensó en "armar un escándalo", terminó arrepintiéndose de ello: "Dije 'lo que fue, fue'", contó. Acto seguido, añadió que "el problema" es que no ha podido recuperar su cuenta de ICloud, "porque las contraseñas están trocadas".

Por ese inconveniente, prosiguió, le "tocó empezar de cero", detallando que el celular desde el cual grabó la historia contando el robo del que fue víctima solo tiene sus redes, por lo que actualmente se encuentra "sin WhatsApp".

"Si los que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas, no pueden dedicarse a robar, para qué, qué ratas, no", se le escucha decir a Maluma, quien concluyó la historia invitando a los ladrones que se quedaron con su celular a que "hagan música, hagan algo que los haga sentir bien" con ellos mismos pues, por ejemplo -cerró Maluma- el celular que le robaron lo bloqueó "y no les va a servir para nada".