Una final llena de sorpresas y emociones: Aleja y Sensei son los ganadores del Desafío The Box 2023

El último capítulo del Desafío The Box fue una noche memorable para los finalistas de la competencia y para los seguidores del reality, pues todos los concursantes que empezaron desde el día uno, volvieron a la ciudad de las cajas para presenciar la última prueba que disputaron Yan, Sensei, Guajira y Aleja.

Solo dos lograrían ganar y llevarse el premio mayor a casa: $400 millones. Una suma millonaria que le serviría a cualquiera de los ganadores.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Aleja vs. Guajira

Las primeras en disputar la prueba fueron Aleja y Guajira, quienes desde el primer minuto empezaron con toda la actitud y la fuerza. Fueron muchos los obstáculos que tuvieron que atravesar de ida y vuelta.

Aunque Guajira siempre se ha destacado por su fuerza y velocidad, en esta ocasión Aleja la presionó y aunque se retrasó en el 50 % de la prueba, logró estar a su nivel y alcanzarla. Al final, las competidoras tenían que utilizar su puntería para acomodar la palabra Desafío The Box en un tablero de 4 x 4.

En dicha parte de la prueba ambas competidoras estuvieron muy parejas y para sorpresa de los televidentes, la que logró descubrir todas las palabras del tablero fue Aleja, dejando sin palabras a más de uno y quien celebró con emoción el gran triunfo.

Publicidad

Yan vs. Sensei

La misma prueba se aplicó para los hombres. Sin embargo, fue Sensei el que cogió la ventaja, pero Yan no se rindió y logró alcanzar al competidor de Alpha. Algo que duró por mucho, pues el tablero no estuvo a favor del competidor del Cauca.

El gran vencedor en este prueba fue Sensei, quien celebró con sus compañero lleno de emociones.

Sensei y Aleja se llevaron los $400 millones y celebraron junto a todos los participantes del Desafío The Box.

Publicidad

Le puede interesar: Bogotá, la ciudad con el peor tráfico del mundo 🚘🚦