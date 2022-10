¿Usted es infiel a su pareja con las series de Netflix?

Maricarmen Albarrán, gerente de relaciones públicas de Netflix para Latinoamérica, habló con La Nube sobre el ranking publicado por el portal sobre los países en los que la gente termina viendo -a escondidas- capítulos de una serie, es decir, sin que su pareja se dé cuenta. Afirmó que el 54 % de colombianos ha engañado a sus parejas cuando se trata de ver series en Netflix.

“Este tipo de comportamientos no existiría si Netflix no existiera, cosa que no pasaba con la televisión convencional porque uno se limitaba a los horarios de emisión”, destacó.

Señaló que existen personas que consideran casi un “crimen” seguir viendo un capítulo de una serie cuando la pareja se queda dormida.

“Hay un debate moral en la región sobre si es infidelidad. Hay quienes consideran un crimen seguir la serie cuando la pareja se duerme viéndola”, mencionó.

Destacó también que “en México son los más infieles y los argentinos los más fieles. Nos gusta lo de convivir y conectarnos mediante un programa o serie y somos más propensos a hacerlo”.

Reveló que en Colombia las series que más llaman la atención a los colombianos son las de terror, horror y misterio como American Horror Story y The Walking Dead y de las series originales de Netflix, está Black Mirror.

*Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: