Vanessa Hudgens, de 'High School Musical', dio a luz a su primer hijo

La actriz y cantante Vanessa Hudgens, famosa por su participación en la película High School Musical ha sido madre por primer vez, informa este jueves el portal E!News.

La alumna de la escuela musical creada por la factoría Disney ha sido mamá junto a su esposo, el beisbolista Cole Tucker, y había anunciado su embarazo en la alfombra roja de la última ceremonia de entrega de los Oscar.

Hudgens, de 35 años, y Tucker, quienes han compartido el embarazo en sus perfiles de internet durante estos meses, se conocieron en un grupo de meditación dirigida durante la pandemia de COVID-19.



Según el portal TMZ, Vanessa Hudgens se casó en secreto en el mes de diciembre del 2023 con Tucker durante unas vacaciones en México en una boda íntima con algunos familiares y allegados.

La actriz californiana ha actuado también como modelo y es compositora y diseñadora de moda. Su debut cinematográfico se produjo en el año 2003 con la película "Thirteen", que le valió varias nominaciones a los premios juveniles Teen Choice Awards y Nickelodeon Kid's Choice Awards.

Pero la prolífica carrera de esta joven actriz se desarrolló especialmente en los tres largometrajes de la saga High School Musical, donde interpretó a Gabriella Montez.

Trayectoria de Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens comenzó su carrera artística en el teatro musical y la televisión. Su primer papel importante fue en el musical teatral "The Wizard of Oz" a los ocho años. Posteriormente, participó en producciones teatrales locales y apareció en series de televisión como "Still Standing" y "Robbery Homicide Division".

El papel que la catapultó a la fama llegó en 2006 cuando interpretó a Gabriella Montez en "High School Musical", una película original de Disney Channel. La película y sus secuelas fueron un fenómeno cultural, convirtiéndola en una estrella internacional y lanzando su carrera como actriz y cantante.

Carrera Cinematográfica y Televisiva

Después del éxito de "High School Musical", Vanessa Hudgens continuó trabajando en películas como "Bandslam", "Beastly", "Sucker Punch" y "Spring Breakers". También ha aparecido en televisión en series como "The Suite Life of Zack & Cody", "Drake & Josh", y más recientemente en "Powerless" y "The Princess Switch" de Netflix.

Teatro y Broadway

Hudgens también ha incursionado en el teatro musical, participando en producciones como "Gigi" en Broadway y "Rent: Live" en televisión, demostrando su versatilidad como actriz tanto en el escenario como en la pantalla.

Música y Otros Proyectos

Además de su carrera actoral, Vanessa Hudgens ha lanzado álbumes y sencillos como cantante, explorando géneros que van desde el pop hasta el indie. También ha participado en proyectos de moda y ha sido una figura influyente en la cultura pop y en redes sociales.