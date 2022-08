Vestido rojo de Jessica Cediel estalló redes sociales de sus seguidores: “A esta mujer se le reza”

Jessica Cediel es una de las mujeres más mediáticas de la farándula nacional y no solo por su belleza, sus amores y cirugías estéticas la han puesto en la portada de varias revistas de entretenimiento a lo largo de su carrera.

La también empresaria publicó, en las últimas horas, una imagen bastante sugestiva con un vestido rojo que dejó sin aliento a sus casi 10 millones de seguidores en Instagram y que le valió bastantes comentarios, algunos subidos de tono, pero la mayoría alabando su belleza.

La modelo de 40 años acompañó la fotografía con una frase en inglés que dejó duda “I may have a cute face… but boy, I am a vicious… 😮‍💨🌹💋” lo que traduce “Puedo tener una cara linda..pero niño, soy una viciosa”, lo que despertó varias preguntas de sus fans.

Los mensajes en respuesta a la publicación no se hicieron esperar y llenaron la red social de la modelo con frases llenas de admiración, algunos estuvieron subidos de tono, pero no dejaron de enaltecer su belleza.

La publicación ya cuenta con más de 93.000 ‘Me Gusta’ y cientos de mensajes halagadores.

