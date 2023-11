Video: Ana del Castillo se viraliza por cómico momento en los Latin Grammy 2023

En una noche llena de talento en los Latin Grammy 2023 , la cantante vallenata Ana del Castillo se ha vuelto viral en las redes sociales debido a un divertido momento que robó la atención de los espectadores.

La intérprete de "El que la hace la paga" continúa elevando su carrera con esfuerzo y talento, alcanzando ahora un nuevo hito al conquistar la más reciente edición de estos prestigiosos premios.

Ana del Castillo, fue nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista, y pese a que no se llevó el premio, sí deslumbró por su característica forma de ser.

Lo más destacado de la noche y uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue la forma en que la artista pronunció "with Reunion Sextet", diciendo de manera jocosa "with a yo no sé qué", cuando entregaba el premio a mejor album de Jazz latino.

Este instante desató risas y comentarios entre los espectadores, mostrando el lado más espontáneo y divertido de Ana del Castillo en medio de la ceremonia.

Aquí el video:

Unos Grammy Latinos con acento colombiano

Por primera vez en la historia de los Grammy Latinos, los prestigiosos premios de la música en español y portugués dejan Estados Unidos y se entregarán este jueves en España, en una gala con los colombianos Shakira, Karol G y Camilo como principales nominados.

La 24ª edición de estos galardones, muy seguidos en América Latina y España y que en el pasado consagraron a artistas como Juanes, Calle 13, Natalia Lafourcade o Alejandro Sanz, se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, Andalucía (sur).

"Nuestra música viaja cada vez más lejos", se congratuló Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, organizadora de estos premios que suelen celebrarse en Las Vegas y en ocasiones han viajado a ciudades estadounidenses con nutrida población latina, como Miami, Nueva York o Houston.

Esta será "la primera de muchas ediciones internacionales de los Latin Grammy", auguró Abud.