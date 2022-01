Video: Anuel AA se borró el tatuaje que se hizo de Karol G

El cantante Anuel AA sorprendió a sus seguidores al publica un video en el que muestra el momento exacto en el que le están borrando el tatuaje que se hizo en honor a su exnovia la artista colombiana Karol G .

El tatuaje le cubría parte de su espalda y, sin duda, el equipo encargado de borrarlo tuvieron que hacer un arduo trabajo para hacerlo.

Los seguidores de los artistas, quienes siempre se mostraron atentos a lo que pasaba con su relación, se mostraron sorprendidos.

"Le quedó tatuado en el alma y eso no se borra", "destatuada no hay bebecito", "me parece inmaduro", fueron algunos de los comentario que recibió el cantante en redes sociales.

