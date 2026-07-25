Video: así fue la conmovedora despedida de Shakira a los Ghetto Kids

Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos del cierre de su gira al despedirse de los Ghetto Kids, el grupo de niños bailarines de Uganda que la acompañó durante su último concierto. Entre abrazos, lágrimas y palabras de cariño, la artista barranquillera aseguró que el vínculo construido con ellos no terminará con la distancia.

El encuentro quedó registrado en un video compartido en redes sociales, donde se observa a la intérprete de 'Pies descalzos' abrazando a cada uno antes de su regreso a Uganda. Durante la despedida, la cantante les prometió que seguirán en contacto y les expresó su deseo de reencontrarse muy pronto.

Shakira se despidió de los Ghetto Kids. Captura de pantalla video redes sociales.

Shakira también les aseguró que los llamará cuando lleguen a su país y los invitó a acompañarla en futuros conciertos en Madrid.

¿Qué les dijo Shakira a los Ghetto Kids antes de su regreso a Uganda?

Más allá de la despedida, la cantante quiso dejar claro que la amistad construida durante esta experiencia continuará.

El emotivo momento estuvo acompañado por abrazos y muestras de afecto que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la cercanía de la artista con los jóvenes bailarines.

La colaboración entre Shakira y los Ghetto Kids llamó la atención durante su intervención en la final del Mundial 2026, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados por el público.

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El llamado de Shakira para apoyar a la infancia

Tras la despedida, la artista también aprovechó sus redes sociales para reflexionar sobre la importancia de brindar oportunidades a los niños.

"Los Ghetto Kids nos han contagiado de su alegría, de su amor, y nos han inspirado profundamente con su talento para recordarnos que, como ellos, hay tantos niños que viven en el olvido, dueños de un potencial enorme, esperando una oportunidad para ofrecer lo mejor de sí", escribió.

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En el mismo mensaje, Shakira invitó a gobiernos, empresarios y profesionales a priorizar la inversión en la niñez.

"¿Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos, empresarios y profesionales que invertir en la infancia? ¿Qué tiene que pasar para que todos los niños del mundo reciban igualdad de oportunidades?", expresó.

La cantante cerró su publicación agradeciendo a los Ghetto Kids por el impacto que dejaron durante esta experiencia.

"Gracias a los Ghetto Kids de Uganda por sembrar estas preguntas en nosotros y por transformar nuestras vidas con su magia", concluyó la barranquillera.