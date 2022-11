Video: Camilo confesó haber "robado" unas papas para poder comerselas en su hotel

Camilo es uno de los artistas colombianos más reconocidos en la actualidad, pues su música lo ha posicionado como uno de los más influyentes de la época, por eso, es normal que cada nada se ubiquen noticias acerca de él.

No obstante, lo último que se conoce del artista no tiene que ver con su talento musical ni mucho menos por sus logros en su carrera, sino que a través de su cuenta de Instagram confesó haber cometido un robo; el colombiano se quedó con una papas fritas para comer en su hotel.

“Después de haber hecho la premier de mi documental, de haber sido nominado al Grammy americano. ¿Qué estoy haciendo? Estoy robandome unas papas para comermelas ¿cuándo? en el hotel cuando me vaya. ¿Qué hacen los artistas en las noches después del Latin Grammy?”, dijo Camilo mientras envolvía las papas fritas para llevarselas envueltas en su saco.

El video se viralizó rápidamente, pues ya tiene más de 73,000 me gustas en Instagram. Además, la noticia ha sido replicado por diferentes sectores de la música latina.

A pesar de que para algunos no es "algo graves", hay quienes critican al artistas por "no comprar" sus propias cosas con el dinero que tiene.

La publicación es viral y miles de comentarios han llegado a la cuenta de Camilo para apoyar y críticar la situación que vivió en su viaje.

"Jamás pierdas esa humildad. Esa chispa, pero ya saben dónde encontrarte los vigilantes"; "Me encanta la humildad de este hombre"; "Sí parece chiste, pero la verdad es una anécdota de Camilo"; "Eres un niño tan pero tan noble!!! Que Dios te siga bendiciendo!!"; "Yo hago eso y mi familia me hace caras cuando me ven metiendo en la cartera. Felicidades Camilo", son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Cabe recordar que Camilo está nominado a varios premios a los Latin Grammys.

