Video: Kim Kardashian y su impactante twerking en el agua

En un video subido a Instagram se ve a la protagonista del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ haciendo twerking en una piscina.

“En honor a @styledbyhrush, que hace un mes me enseñó a hacer twerking en este viaje" escribió la empresaria en la red social”, se lee en la descripción de la publicación.

Diversos medios de comunicación registraron que Kardashian se hospedó con su familia en Casa Aramara, la mansión del famoso productor de televisión Joe Francis.

