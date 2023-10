Video: los baños solares de Mafe Walker para “conectar energía”

Mafe Walker, quien asegura hablar “lenguaje extraterrestre”, les contó a sus seguidores más sobre sus gustos personales, sus rutinas diarias y lo que día a día suele hacer para, como ella describió, “recibir energía ”. Uno de los datos que más llamó la atención de sus seguidores es que hace “baños solares” al aire libre.

Según describió, esto está muy relacionado con la actividad física, algo que le gusta mucho y hace parte de su esencia. A través de sus redes sociales , escribió que eligió “venir al planeta Tierra para saber y experimentar qué se siente estar aquí”, con el propósito, añadió, de llevar el “código del amor a todas partes”.

Estos datos curiosos, de acuerdo con Walker, los reveló porque quiere que la conozcan aún más. En ese sentido, dijo que es momento de “retroactivar” los dones “psíquicos”.

“Me entretengo mucho con la actividad física, si estoy en casa me encanta trotar o hacer pilates o hacer baños solares, así me acuesto en la naturaleza y hago baños solares y recibo el sol o abrazar un árbol. También me encanta como caminar o si tengo la opción de una piscina, amo nadar. Soy muy de conectar con la energía, entonces conecto con los árboles”, detalló.

También comentó que le gustan las actividades extremas, como el estar constantemente en las pirámides de Teotihuacan, vivir en los “pueblos mágicos” y recorrerlos. Según dijo, esto era parte de su rutina, además de meterse en los túneles de estos y caminar estos lugares. Así como subir montañas y recorrer la naturaleza, esto, recalcó, para recibir energía.

Mafe Walker saltó a la fama mundial después de ser entrevistada en 'Venga la Alegría', un programa mexicano. En ese momento, la colombiana aseguró tener la capacidad de comunicarse con extraterrestres .

