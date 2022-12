La actriz Maleja Restrepo confesó, en un video en Instagram, que “quedó mueca” por comer queso tostado.

“Estaré muequita por unos días. Me comí una arepa de choclo con queso y se me cayó un pedazo de diente. A mí me gusta tostar mucho el queso y al morder, pum, se me fue el diente”, dijo.

Agregó estará mueca por unos días, que no pasa nada, y que dentro de poco tendrá nuevamente el diente afilado.