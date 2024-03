Esta es la mansión de Aida Victoria Merlano en Medellín: ¿La comparte con Westcol?

Aida Victoria Merlano se ha encargado de ir mostrando a sus seguidores la mansión en la que vive en Medellín. La primera vez que la mostró fue en diciembre del año pasado cuando subió a sus stories en Instagram imágenes de la tremenda casa a la que se mudó y que acompañó con un texto con la frase new home (nuevo hogar).

La mansión se ubica en la capital de Antioquia y cuenta con amplios espacios interiores, pero también exteriores pues cuenta con piscina, espacios verdes e incluso hasta una cancha de fútbol.

¿Aida vive con Westcol?

Recientemente el novio de Aida Victoria, el también influencer Westcol subió a sus stories un video en el que mostraba también la mansión de la joven.

"Esa cancha ni la ha estrenado, pues la casa es de mi novia pero eso ya es más de los dos", comentó.

Aida Victoria Merlano denuncia que fue embargada por la Dian

La modelo Aida Victoria Merlano, vuelve a estar en el centro de atención debido a un problema legal que afecta directamente su situación financiera.

Quien recientemente enfrentó una confirmación de condena por su participación en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, ahora revela haber sido embargada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esta noticia surge apenas días después de que un juez de la Sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá ratificara su sentencia.

"Tengo un embargo de la DIAN de Barranquilla, no recibí ninguna notificación. Simplemente, me embargaron por una supuesta deuda que tengo", declaró la creadora de contenido. Sin embargo, la modelo afirmó haber revisado minuciosamente sus registros financieros y haber confirmado con su equipo contable y jurídico que no existe ninguna deuda pendiente que justifique el embargo. "Yo he pagado absolutamente todo", subrayó.