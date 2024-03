Aida Victoria Merlano denuncia que fue embargada por la Dian: “Yo he pagado absolutamente todo”

La influencer y modelo Aida Victoria Merlano, conocida por su participación en redes sociales, ha vuelto a ser centro de atención, esta vez por un problema legal que afecta directamente su situación financiera.

Aida Victoria Merlano, quien recientemente enfrentó una ratificación de condena por su participación en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, ahora revela haber sido embargada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esta noticia llega apenas días después de la confirmación de su sentencia por parte de un juez de la Sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

La situación se hizo pública a través de las historias de Instagram de la modelo, donde compartió con sus seguidores el desconcierto ante el descubrimiento de que sus cuentas bancarias se encontraban en cero. Según relató Aida Victoria Merlano, tras investigar, descubrió que la Dian de Barranquilla había ejecutado un embargo en su contra, sin haber recibido previamente notificación alguna al respecto.

"Tengo un embargo de la Dian de Barranquilla, no recibí ninguna notificación. Simplemente, me embargaron por una supuesta deuda que tengo", dijo la creadora de contenido. Sin embargo, la modelo aseguró haber revisado exhaustivamente sus registros financieros y confirmado con su equipo contable y jurídico que no existe ninguna deuda pendiente que justifique el embargo. "Yo he pagado absolutamente todo", enfatizó.

"Que me condenen el jueves y que ahora me embarguen por una deuda inexistente, es una casualidad", expresó Merlano en un video compartido en sus redes sociales, refiriéndose a la coincidencia temporal entre la ratificación de su condena y el embargo impuesto por la Dian.

La modelo no ofreció más detalles sobre el caso, pero dejó claro que ha tomado medidas inmediatas para abordar la situación, contactando a su equipo jurídico para resolver el problema legal que enfrenta.