Will Smith y J.Balvin sorprenden en Coachella cantando "Men in Black": así les fue La aparición de Will Smith en Coachella no fue la única sorpresa del festival, que estuvo lleno de invitados especiales y emocionantes actuaciones. Artistas como Billie Eilish, Shakira y Paris Hilton también ofrecieron momentos inolvidables sobre el escenario.