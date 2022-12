¿Y Luisa Fernanda W? Esta es la caleña que protagoniza atrevido video con Pipe Bueno

Los seguidores de Pipe Bueno se han mostrado sorprendidos luego que el artista de música popular protagonizara un escandaloso video con una hermosa joven.

Se trata de Nicol Ramírez, una talentosa caleña que ha causado sensación luego de aparecer en el videoclip de la canción “Sin ropa eres mía”.

La joven, de 19 años de edad, 1’80 de estatura y con estudios en el exterior, ha causado admiración por su versatilidad en la actuación y por su belleza.

En el video que aparece con el cantante vallecaucano ya suma más de cuatro millones de visitas donde la joven se ha robado cientos de elogios

por su sensualidad que, en algunas plataformas digitales, hasta tuvo que ser censurada.

En una entrevista con Noticias Caracol, la despampanante mujer aseguró que vive en Estados Unidos desde muy niña.

“Yo estudié en Tampa, Florida, en diferentes colegios públicos, pues siempre nos estábamos moviendo. También, estudié un año en un colegio anglohispano de Cali”, dijo la modelo.

“El modelaje siempre me gustó, siempre fui mucho de fotografías, siempre me gustó lo artístico. Yo mido 1.80 m., entonces siempre me decían que aprovechara mi estatura, cuando me gradué del bachillerato, hace un año, me fui a Colombia para crecer en ese mundo”, contó.

La joven, amante de los animales y el ejercicio, ya suma 64.000 seguidores en Instagram donde se posiciona como una de las más hermosas caleñas de las redes.

Aquí algunas de sus fotografías:

