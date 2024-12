Yeison Jiménez sorprende y hace cambio radical; fans no se lo esperaban

No deja de sorprender el oriundo de Manzanares, Caldas, con su importancia en el campo musical y su aporte en la industria. No por nada es uno de los artistas más escuchados no solo de Colombia, sino de la región con sus canciones que trascienden fronteras.

Pero, ahora, Yeison Jiménez optó por hacer algo nuevo en su carrera: meterse en la música urbano. Si bien en su concierto en Cali dejó un pizca de eso a la luz cuando cantó 'Cuál es esa' de Feid al lado de Pirlo, sus fans no esperaban verlo con una canción del género y menos al lado de la joven promesa DFZM, el mismo que brilló en la discutida canción '+57'.

"Estoy muy emocionado de estar dando este paso en mi carrera, un paso que siempre había querido dar. He trabajado toda mi vida para conectar con la gente a través de la música popular, pero con “El Tierno” me lancé a explorar algo nuevo. Esta colaboración con Dylan (DFZM) es única, le da un aire fresco a la canción y a mi carrera. Estoy convencido de que esta fusión de géneros va a sorprender a mis seguidores y a los de él, porque la música no tiene fronteras", expresó el cantante sobre esta nueva canción, que, rápidamente, se volvió viral por esta sorpresa.

Con Leonel Álvarez como protagonista con su icónica frase cuando era técnico del Deportivo Cali: "Es que no es que sea coqueto, es que soy un tierno", el cantante de música popular al lado del oriundo de Buenaventura lanza una canción que apunta a ser un éxito.

"Con esta colaboración, Yeison Jiménez deja claro que su música no tiene límites, demostrando que su talento trasciende géneros y se adapta a las nuevas tendencias del panorama musical. Esta nueva propuesta no solo atrae a los amantes de la música popular, sino también a los seguidores del rap y el reguetón", indicaron desde su equipo.

Esta es la canción: