Yina Calderón y Epa Colombia, amigas otra vez tras duro agarrón: así fue la reconciliación

Tras cuatro años de no verse y tener numerosas peleas en redes sociales Epa Colombia y Yina Calderón finalmente se reconciliaron.

Epa publicó varias historias en las que mostraba el paso a paso del encuentro. Primero publicó el momento en el que se dirigía a una de las peluquerías de Yina y luego captó el instante en el que se encontraron, incluso, con abrazo incluido.

"Voy visitar a Yina, me dijo que pasara. Vea amiga, uno como buen amigo tiene que decirles que el alcohol no deja nada bueno, pero ella puede contar conmigo si necesita que le recomiende sus productos y los de su hermana. En las malas nadie está contigo, en las buenas están todos. Hace más de 4 años no veo a Yina. vamos a verla", fueron las palabras de Epa minutos antes de encontrarse con Calderón.

Una vez se encontraron, Yina, entre lágrimas, también expresó unas palabras para Epa.

"Le agradezco a Epa por estar acá", dijo Yina, quien la abrazó sellando así la reconciliación entre ellas.