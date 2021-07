Yo empecé tocando en la calle y muchas veces me dijeron no: Natalia Jiménez, jurado de La Voz Kids

Este miércoles, 21 de junio, se estrenó la nueva temporada de La Voz Kids , que llegó cargada de nuevos talentos. Los jurados en esta ocasión son Andrés Cepeda, quien repite su participación, Jesús Navarro, vocalista de Reik, y la cantante española Natalia Jiménez.

Precisamente, la intérprete de ‘Creo en mí’ habló con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre sus impresiones del talento colombiano y cómo ha sido trabajar en un programa de estos, en medio de la pandemia.

En primer lugar, Jiménez señaló lo difícil que es decirle a un niño que no: “Yo aplico la del sándwich, les digo algo bueno, algo malo, algo bueno y luego les digo que no. Eso hace parte del cantante, a mí me han dicho que no muchas veces”.

La artista española manifestó su sorpresa por ver a tantos niños cantando música mexicana y regional. “Aquí en Colombia se consume mucho la música mexicana y yo no lo sabía”, aseguró.

Además, la cantante contó su experiencia al trabajar en programa de este tipo, en medio de la pandemia. “Nos estamos cuidando un montón, por el momento no hemos tenido ningún susto. Grabar en pandemia es lo que nos toca, hemos estado un año parados”, afirmó.

Finalmente, Jiménez reconoció que se siente identificada con los niños que participan del programa: “Yo me siento superidentificada porque yo empecé tocando y cantando en la calle y haciendo casting para musicales a los que nunca me llevaban. (…) Tocar en la calle y el metro sabiendo que te van a ignorar es algo bien difícil, entonces de repente te encuentras niños que están pasado por esa misma situación que solo quieren que los escuchen”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: