Yo era un ‘Juanpis’, me daba pena decir que vivía en el centro: Alejandro Riaño

Alejandro Riaño, creador del personaje de ‘Juanpis González’, estuvo en Mañanas BLU hablando de esta nueva apuesta que está en la delgada línea entre el humor y la crítica. Lo define como un gomelo rolo que refleja todo lo que un ser humano no debe ser y confesó que también fue uno.

“Yo creo que ‘Juanpis’ es todo lo que uno no debe ser como ser humano. Es clasista, machista y racista. Detesto todo lo que quiere ‘Juanpis’ porque conviví con muchos y fui muy ‘Juanpis’, pero cuando me echaron de cierto colegio descubrí otro mundo que me llevó al arte”, señaló Riaño.

También confesó que cuando era adolescente le daba pena decir que su padre vivía en el centro y mentía para quedar bien con sus compañeros

“Mi papá era escultor y me daba pena decir que vivía en el centro. Era tan estúpido que a los 13 años cuando regresaba de las fiestas pedía que me dejaran donde mis abuelos en la 76 y después cogía un taxi para que me llevara al centro. Me daba pena porque el mismo colegio me llevaba a eso”, añadió.

Manifiesta que se inclinó por el teatro y ahora tiene la oportunidad de hacer este personaje para hacer una crítica a quienes son como ‘Juanpis’.

El comediante tiene show en vivo y canal de Youtube donde ha subido entrevistas con personajes de la política nacional.

