Yo Me Llamo Ariana Grande conquistó con su ternura a los jurados

El “Templo de la Imitación” continúa recibiendo a las grandes estrellas del pop mundial en esta temporada 2026 de Yo Me Llamo.

En la más reciente jornada de audiciones, el turno fue para la doble de Ariana Grande, quien logró cautivar a la mesa de jurados, aunque dejó abierta la puerta a importantes desafíos técnicos para su permanencia en la escuela.

Un flechazo de ternura

La presentación de la imitadora de la estrella estadounidense destacó por su carisma y dulzura en el escenario.



La participante “flechó, primeramente, a Aurelio con su ternura”, logrando una conexión inmediata con el jurado a través de su interpretación.

A pesar de la buena impresión inicial y de haber “conquistado” el corazón de Aurelio, la competencia en esta undécima temporada no permite margen de error. El jurado señaló que la ternura no es suficiente para alcanzar el nivel de una estrella de la talla de Grande.

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Por ello, los expertos le dejaron “varias recomendaciones para acercarse más a la original”. Estas sugerencias estarían enfocadas en pulir detalles vocales y de caracterización física.

La participante ahora deberá trabajar en las observaciones del jurado para demostrar que, más allá de la ternura, posee el rango vocal y la presencia escénica necesarios para ser el doble exacto de la artista global

Imitadora de Ariana Grande. Caracol Televisión.