Aurelio Cheveroni, el invitado de lujo de Juliana en su concierto en Bogotá

La espera terminó y este viernes, 23 de mayo, se llevó a cabo el primer concierto de Juliana en el Movistar Arena de Bogotá. La primera mujer de la capital del país en llenar este recinto en solitario con una llegada masiva de sus seguidores que respondieron al llamado de 'La Colombiana'.

Pero la fiesta comenzó antes de que comenzara el concierto de 'La Colombiana', pues comenzaron a sonar las canciones del Club 10, la querida serie infantil de Caracol Televisión, que por años enamoró a millones y donde el público se enamoró de Aurelio Cheveroni como parte de la familia. Pero teniendo en cuenta eso, la artista lo invitó y estuvo presente a su lado durante el concierto.

Aurelio Cheveroni Foto: Blu Radio

A través de su cuenta de Instagram, Movistar Arena mostró el tierno momento que se vivió en el concierto de 'La Colombiana' al lado del querido lobo de Caracol Televisión, que se "escapó" un rato de su trabajo en Yo Me Llamo para compartir con la artista, quien fue su amiga durante muchos años y estuvo a su lado cuando ella era apenas un niña.

"El día que me despedí de Aurelio me dolió mucho. Tenía un dolor particular en mi corazón, era decirle adiós a un ser que me había acompañado en los mejores momentos de mi vida (...) Él es probablemente de los personajes más coquetos que conozca en la vida", dijo la artista hace poco en 'Se Dice de Mí' cuando se contó la historia del lobo y el por qué estuvo tanto tiempo fuera de la escena.

Los fans que asistieron al concierto de Juliana quedaron satisfechos con el show y por toda la puesta en escena que ayudó a recordar infancias con esos pequeños detalles, que, incluso, hizo llorar a algunos en el recinto. Eso sí, algunos quedaron esperando verla bailar el 'Baile del Lobo', la famosa canción del Club 10.