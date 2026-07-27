‘Yo Me Llamo José José’ sorprendió con ‘El Triste’ y recibió el sí de todos los jurados

El doble de José José en ‘Yo Me Llamo’ demostró su talento durante la edición de este lunes, en la que interpretó uno de los grandes clásicos de la música romántica: ‘El Triste’.

La presentación convenció a los cuatro jurados del programa, quienes destacaron su parecido vocal, la caracterización del personaje y la manera en que logró interpretar la canción con naturalidad.

Amparo Grisales fue una de las primeras en elogiar al imitador y aseguró que estaba “angelado”, además de resaltar que cantó espectacular y que logró interpretar los matices de la canción: “Te super llamas. Tienes la impronta exacta”, afirmó la jurado, quien dejó claro que, para ella, el participante logró capturar la esencia del reconocido cantante mexicano.

Por su parte, Elder Dayán también destacó la presentación y aseguró que el imitador tiene “el color de la voz perfecto”, además de resaltar los finales de la interpretación.



“Desde que te vi sentí caracterizado el personaje”, agregó el artista, quien se mostró convencido de que el participante logró una caracterización acertada de José José.

César Escola también entregó un concepto positivo sobre la presentación y aseguró que el imitador interpretó la canción con convencimiento y de una manera natural sobre el escenario: “En manos de los profesores de la escuela puedes pulir más y darnos cosas maravillosas”, afirmó, destacando el potencial del participante para seguir mejorando durante la competencia.

Finalmente, Aurelio Cheveroni aseguró que el imitador sí tiene las condiciones para estar en la competencia y anticipó un posible enfrentamiento con otro participante que también interpreta a José José.

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“Sí te llamas para que haya competencia. Vamos a ver un duelo de titanes, porque ya tenemos un José José”, señaló Cheveroni, dejando abierta la expectativa sobre lo que ocurrirá con los dos imitadores del cantante.

Con el respaldo de todos los jurados, el doble de José José logró avanzar en ‘Yo Me Llamo’ y se perfila como uno de los participantes que podría dar la pelea en las siguientes etapas del programa.