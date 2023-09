Yo Me Llamo Rosalía rompió en llanto por comentario de Amparo Grisales sobre su peso

Cada vez los jueces son más exigentes con los detalles que tienen los participantes en las presentaciones de Yo Me Llamo. Un aspecto clave es la apariencia física y por eso los concursantes deben ser muy cuidadosos con las prendas e incluso con sus hábitos alimenticios.

Rosalía se presentó en el templo de la imitación para interpretar la canción ‘Malamente’ con un traje rojo y unas botas blancas, prendas que no le gustaron mucho a Amparo Grisales, pues comentó que esa ropa la hacía ver más robusta.

“Te me engordaste Rosalía, no sé qué te están dando de comer en la escuela. Yo no te había visto subidita de peso. Por otra parte, me faltó que pidieras la base del micrófono, porque así puedes hacer las palmas y así distraes un poco; también puedes jugar un poco con la base, con la coreografía que haces. Necesito que no te pongas más esas botas y si estás subida de peso, esas botas te hacen ver pesada”, comentó Amparo Grisales.

Ante los comentarios de la actriz, Yo Me Llamo Rosalía no pudo evitar las lágrimas en el escenario. Aunque la concursante entendió que el comentario de la jueza no era mal intencionado, sino con el objetivo de afinar detalles para parecerse más a la española, no puedo contener el llanto.

“Me pegó un poco lo del peso, pero no pasa nada, sé que tienen razón y voy a trabajar más en eso”, dijo Rosalía.

“Es con mucho amor que te lo digo, en la escuela tienes todo para que lo hagas, cierres el pico con los carbohidratos. Hay maneras para que cuides tu salud, no te lo tomes para mal”, respondió Grisales.

Rosalía, a la noche de eliminación

Yo Me Llamo Rosalía no cerró de mejor manera su presentación en este capítulo, pues el maestro César Escola la escogió como una de las concursantes amenazadas para la noche de eliminación del programa. Tendrá una última oportunidad para defender su personaje y seguir su historia en el programa del Canal Caracol.

Mientras Amparo Grisales envió a la cuerda floja a Celia Cruz y Pipe Bueno escogió a Espinoza Paz.

