Amparo Grisales ya se cansó del peinado de Yo Me Llamo Alejandro Fernández: “Sacúdaselo y mójeselo”

Yo Me Llamo Alejandro Fernández no tuvo se mejor noche en la competencia. La canción que escogió para este nuevo ciclo del reality no convención a los jurados y las críticas constructivas no faltaron, pues cada vez son más exigentes para encontrar el doble perfecto en el templo de la imitación.

‘Tantita pena’ fue la canción escogida por el concursante para presentarse en el escenario de Yo Me Llamo y mientras cantaba los jurados realizaban caras en las que reflejaban que no estaban convencidos por lo que estaban escuchando.

En el caso de Amparo Grisales, la actriz le manifestó al ‘potrillo’ que estaba aburrida de ver siempre el mismo peinado, los mismos colores y que ya era hora de cambiar ese aspecto físico, renovarlo un poco.

“Yo ya quiero verlo con ese pelo desordenado, mojado. Él no saca la voz a pleno, es contenido, siempre usando el bostezo y en el coro no sacaste el vibrato. La movida de la pelvis estuvo sabrosa. Pero ya me tiene cansada esa foto, sería chévere que viéramos ese look crespito... despéinate, desabróchate, entrégalo todo, sacúdalo, mójeselo antes de salir al escenario para que veamos ese potrillo sensual”, dijo Amparo Grisales.

Publicidad

Vale recordar que antes de su presentación, Yo Me Llamo Alejandro Fernández pasó por la escuela del programa y tuvo una sesión especial con la profesora Gina Medina para fortalecer esos dotes sensuales que tanto caracterizan al artista original y que se deben ver reflejados en el escenario.

Tenía que realizar movimientos de cadera, pero sutiles para no parecer un stripper y que al mismo tiempo no se perdiera la esencia elegante de Alejandro Fernández.

La noche no terminó de la mejor manera para el concursante de Yo Me Llamo, pues fue seleccionado como uno de los tres participantes que deberán ir a la noche de eliminación junto a Diomedes Díaz y Daddy Yankee.