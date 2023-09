Tensiones en el jurado de Yo Me Llamo por la imitación de Paulina Rubio

En la reciente emisión de Yo Me Llamo, la imitación de Paulina Rubio generó no solo la aprobación de un miembro del jurado, sino también desencuentros y diferencias de opinión entre los jueces. César Escola, conocido por su emotividad, no pudo contener su entusiasmo y aplaudió de pie la presentación de la participante que personificaba a la reconocida cantante mexicana.

Escola, visiblemente emocionado, expresó su creencia de que la imitadora logró capturar la esencia y la energía que tanto se le había exigido previamente. Esta declaración provocó un choque de opiniones con Amparo Grisales, quien, aunque reconoció el desempeño de la imitadora, no compartía del todo la euforia expresada por Escola.

Amparo Grisales, conocida por su rigurosidad en las evaluaciones, sugirió que la imitadora de Paulina Rubio debe enfocarse en mejorar su expresión corporal y prestar atención a detalles como el maquillaje para no parecer anticuada y lograr una mayor similitud con la original. Esta crítica viene de una previa atención especial que Amparo Grisales había puesto sobre la participante en cuestión en presentaciones anteriores.

Por otro lado, Pipe Bueno también compartió sus impresiones sobre la actuación de la imitadora. Aprobó el desempeño en general, aunque reconoció ciertos aspectos a mejorar, especialmente en el ámbito del baile, señalando una falta de gracia y cierta displicencia en el escenario.

