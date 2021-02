“Yo perdí un contrato con una marca de motos porque ‘era guerrillero’”: Julián Román

En Mañanas BLU ‘Cuando Colombia está al aire, varios artistas y representantes del mundo del espectáculo debatieron sobre el impacto que tienen las redes sociales y la opinión en política sobre su trabajo como figuras públicas.

Según Julián Román, el ambiente en redes sociales, sobretodo en Twitter, es cada vez mas agresivo e insultante. “Yo opino de política porque soy ciudadano, pago impuestos y siento la necesidad de hacerlo”, dijo. También reconoció que eso le ha traído algunas complicaciones: “Perdí un contrato de una campaña de motos (ser la imagen) porque según el concepto de la persona yo era subversivo y guerrillero”, afirmó.

No obstante también dijo que “no he sentido que no me llamen trabajar o me hayan cerrado las puertas de un proyecto por mis posiciones políticas”.

Para Fernán Martínez, empresario del mundo del espectáculo, es real que los empresarios que contratan figuras y celebridades tienen en cuenta el impacto negativo de sus posiciones políticas, las cuales “son válidas y un derecho de todos”, pero que al ser públicas en algunos casos pueden generar ataques que los empresarios no quieren tener asociados a sus marcas.

“Quieres trabajar, pagar el arriendo y la hipoteca, perfecto. Quiere el artista hacer política, muy bien, pero entonces no puede ser representante de una marca, pues lo van a atacar de la otra orilla” y eso afecta al patrocinador que quiere contratarlo, señaló Martínez.

"Me atacaron con bodegas"

Según Julián Román, “los insultos en Twitter se hacen para que la discusión se pierda o se quede en esa línea, del insulto”. También reveló que “un señor me escribió y me contó que trabajaba para una agencia en donde se creaban tendencias negativas contra mi, Adriana Lucía y otros”.

Según Román, el hombre le explicó cómo funcionaba el software “que le ponen palabras negativas, guerrillero, mamerto” y cómo crean artificialmente las tendencias. “¿Hasta dónde le vamos a parar bolas a las redes?”, finalizó.

