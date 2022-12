Candidato ecuatoriano Guillermo Lasso lanzó fuertes críticas contra Santos

frente a Venezuela, donde la justicia avaló que Hugo Chávez siguiera como mandatario pese a no jurar el cargo el pasado 10 de enero.

Como gobernante "haré oír mi voz de respeto a la democracia en Latinoamérica, no el silencio del presidente (Juan Manuel) Santos en Colombia, ni el silencio de (Sebastián) Piñera en Chile, que son cómplices de lo que pasa en Venezuela", dijo Lasso.

El banquero, principal rival del mandatario izquierdista y aspirante a la reelección Rafael Correa, señaló que en Venezuela se vive una "situación de hecho y no de derecho", con la que también cohonesta el secretario general de la Organización de Estados Americanos(OEA), José Miguel Insulza.

"Lo que vive Venezuela no es un estado de derecho. Un presidente que no ha juramentado y gobierna de una manera virtual y mágica, eso no es democracia", sostuvo.

Lasso, quien dice estar seguro de que enfrentará en segunda vuelta a Correa, justificó sus críticas a Santos y Piñera -ambos líderes de derecha- indicando que aspiraba a que estos tuvieran "un poco más de personalidad democrática".

Han actuado así "por acomodarse, porque defender principios cuesta, porque hay que tomarse la molestia, y Santos y Piñera no se han querido jugar por la democracia deAmérica Latina, y el señor Insulza ha sido un cómplice de aquella democracia de fachada del socialismo del siglo XXI que propugna Chávez, quien lo llamó pendejo", indicó.

AFP