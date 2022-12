Comisión de la Verdad no debe desviar de temas principales: Marta L. Ramírez

La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, miembro de la Comisión Asesora de Paz, aseguró que aunque el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc para crear una Comisión de la Verdad es un avance, aún no ha habido mayores logros en los temas más delicados como el de la justicia que se aplicaría en un eventual posconflicto.

"Siempre es útil tener una Comisión de la Verdad. Lo que me preocupa es que esto se vuelva un pretexto para seguir dilatando una negociación donde los puntos duros, de fondo, todavía no tienen ninguna luz en el camino: temas como la justicia, que no haya impunidad y la entrega de las armas por parte de las Farc", dijo.

"El riesgo de meternos en la agenda de la Comisión de la Verdad es que todo el mundo comienza a opinar si debe ser independiente, si es o no jurisdiccional, consecuencias, si se pueden reabrir procesos judiciales (…) Es un análisis necesario pero no es conveniente permitir que en este momento nos desviemos cuando la Comisión de la Verdad tiene que ser una etapa posterior", aseguró.

-Gobierno holandés concluyó su alianza comercial con el gremio bananero en Colombia: La embajada de Holanda en el país finalizó la alianza público privada con el gremio bananero que beneficiaba a los pequeños productores a través de programas sociales y económicos desde 2011.

El "Programa para la implementación de prácticas organizativas y productivas sostenibles" se inició con una inversión conjunta de 11.466 millones de pesos y benefició a 685 familias de agricultores de la región de Urabá y los departamentos de Magdalena y Chocó.

La delegación diplomática destacó que esta alianza con el gremio bananero fortaleció lazos comerciales con Colombia.

-La sexta edición de la jornada de compras por internet denominada Ciberlunes generó 933.754 visitas a la página oficial del evento y 2,2 millones a las web de los comercios participantes, informó hoy la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.