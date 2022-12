Contraloría denuncia incumplimiento de MinEducación en contratos de alimentación

Durante las visitas se identificaron diferentes operadores contratados por distintas entidades como el Ministerio de Educación, las gobernaciones y los municipios en los que se empleaban las mismas personas para los tres contratos, sin documentación ni soporte de información, lo cual no permite identificar la responsabilidad de cada uno en cuanto a las condiciones de calidad y cantidad de insumos entregados y los complementos distribuidos. Esta situación se evidenció en Riohacha, Manaure y San Juan del Cesar y de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Educación también se presentó en Dibulla y Uribia.

Según la Contraloría, en la visita realizada al colegio El Carmelo de San Juan del Cesar realizada el en septiembre del año pasado, no se evidenció que el operador del Ministerio entregara proteínas para la preparación del complemento almuerzo. Según la respuesta del propio Ministerio de Educación, esto se debe a que existen Entidades Territoriales que no han dado cumplimiento al principio de concurrencia, conformando una bolsa común que permita mayor cobertura, mejor precio de la ración y unificación de la operación, presentándose desarticulación y atomización en la prestación del servicio.

En el 2015, en el Departamento de La Guajira, para la prestación del servicio de alimentación escolar la Gobernación contrató con recursos del Sistema General de Regalías, a través de Subasta Inversa Presencial; al mismo tiempo contrataron directamente los Municipios de Barrancas, Dibulla, El Molino, Hato Nuevo, Manaure, San Juan del Cesar, Urumita, Villa Nueva, Uribia y Maicao y paralelamente el Ministerio de Educación suscribió contratos de aporte, lo cual señala la Contraloría como una “duplicidad de esfuerzos que hace que en una misma sede educativa actúen de manera simultánea más de un operador”.

Otro de los hallazgos de la Actuación Especial realizada por la Contraloría es el incumplimiento de la minuta y terminación de alimentos faltando estudiantes por comer.

“En la Institución Educativa El Carmelo de San Juan del Cesar, visitada el 22/09/2015, en la verificación de la entrega del complemento almuerzo se evidenció que no todos los niños recibieron el menú completo (algunos no recibieron pollo o ensalada) y pocos tomaron jugo, igualmente en el desayuno no todos recibieron huevo; según los señalado por la Institución Educativa, estos alimentos no les agradan”.

Frente a estos hallazgos, el Ministerio de Eduación respondió a la Contraloría que luego de que la interventoría identificara estas falencias fueron puestas en conocimiento del operador para que adelantara las acciones de mejora.

La contraloría también evidenció por parte del Mineducación el recurrente incumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos del Plan de Alimentación Escolar, afectando la calidad, cobertura y efectividad del programa, generado por deficiencias en el control del mismo.

“Las deficiencias detectadas en las visitas realizadas a los entes territoriales y a las Instituciones Educativas de dichos Entes, permiten evidenciar ineficacia y falta de oportunidad de los procesos de supervisión y control, afectando el normal desarrollo del programa e incumpliendo lo contenido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011”, agrega el informe de la Contraloría.