¿Cuál sería la responsabilidad del SuperFinanciero en caso Interbolsa? Análisis

Herrera, los panelistas de Voz Pópuli analizan las acusaciones que tendrán que enfrentar los funcionarios.

La analista Paloma Valencia considera que este es un tema que va a ser polémico: “Intervenir una empresa que está funcionando no es tarea fácil y en el caso de Interbolsa no se hizo hasta que la empresa dio señales de que no tenía liquidez. Saber cuál es el momento oportuno para intervenir no es sencillo, porque una vez se interviene el cataclismo es inevitable”, dijo.

Por su parte, Álvaro Forero dijo que este caso también pasa en otras partes del mundo: “el problema no está solo en el superintendente sino en las normas y lo que dice la Procuraduría. Es que hay una gran responsabilidad por parte de estos funcionarios por no haber previsto lo que pasó”, manifestó.