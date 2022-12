Denuncian agresión de policía presuntamente embriagado a joven en Villavicencio

Johan Camilo Rodruíguez, estudiante de economía, denunció que su hermano de 19 años fue golpeado por un uniformado de la Policía Nacional. Al parecer, dos miembros de la institución llegaron al barrio La Alborada en Villavicencio, le pidieron a los jóvenes una requisa, a lo cual ellos accedieron. Después, uno de los policías comenzó a golpear con una tabla a uno de los muchachos, cuando éste lo cuestionó por oler a alcohol.

"Llegaron dos policías en una patrulla. Ellos no hacen la requisa y resulta que ellos tienen un tufo, un olor a alcohol, y nosotros le hacemos el reclamo. Ellos nos dicen que no seamos 'sapos', que eso no es problema de nosotros y que sigamos con el procedimiento. Inmediatamente comenzaron a golpear a mi hermano", indicó el denunciante.

Dijo, además, que después llegaron más policías al lugar, quienes entraron a la casa de los jóvenes y montaron a la patrulla a uno de ellos. Denunció también que su hermana de 14 años y su madre también fueron golpeadas en el hecho.

Según el denunciante, su hermano se encuentra retenido por la Policía. Blu Radio habló con el cororel Wilson Bravo, comandante de la Policía de Villavicencio, quien dijo que no tenia conocimiento del caso.

La denuncia se dio a conocer por medio de la red social Facebook, en la que se publicó el siguiente video. Sin embargo, las circunstancias en que se gestó la gresca no son claras, pues tanto uniformados como ciudadanos se agreden mutuamente y, en gran parte de las imágenes, se ve cómo los jóvenes increpan a los policías a fin de continuar con la pelea:

Pido a todos los que me conozcan, generar un signo de repudio ante la policía nacional; Hace menos de una hora frente a mi casa, fuimos golpeados por agentes de la policía nacional en estado de embriagues, al oponer resistencia llamaron refuerzos y golpearon a mi mama, a mi hermanita y a mi hermano quien posteriormente fue secuestrado por miembros de esta institución, pido que me ayuden temo por la integridad de mi hermano todos sabemos la capacidad asesina de estos servidores de la patria.