En la vida volvería a trabajar con Juanes, es indeseable: Fernán Martínez

declaraciones al programa El Lavadero de RCN Televisión. Calificó al artista colombiano de despreciable y desagradecido y dijo que nunca volvería a trabajar con él. (Encuentre en El Espectador más sobre esta noticia).

“Es curioso, después de haber hecho una carrera juntos durante 11 años, de haber ganado muchos premios, mucha publicidad, mucha fama y mucha plata, indudablemente. No sé qué le pasó, está buscando otros niveles, creo que los está alcanzando, quiere ser otro tipo de artista y no sé le deseo suerte”.

Martínez dijo que no volvería a trabajar con Juanes. “Imposible, cuando el espejo se rompe no puede existir y no existe ninguna posibilidad remota de que uno vuelva a caer en semejante trampa. Es un personaje que no quiero ni encontrármelo. Para hablar de Juanes hay que tener en frente un brujo, un abogado, un toxicólogo, un juez, la policía”