EN VIVO: Once Caldas vs. La Equidad por la primera fecha de cuadrangulares de Liga BetPlay

En el estadio Palogrande de Manizales se enfrentará Once Caldas vs. La Equidad esperados de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-1. El Once Caldas recibe a La Equidad en un encuentro que promete ser vibrante y crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo B.

Once Caldas, bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, ha tenido una temporada regular de altibajos que finalmente encontró su rumbo hacia los cuadrangulares. A pesar de enfrentar derrotas consecutivas ante equipos como Fortaleza, Santa Fe y Junior, el "Blanco Blanco" de Manizales logró un empate crucial sin goles frente al América de Cali en la última fecha.

Por otro lado, La Equidad, dirigida por Alexis García, ha mostrado una mayor consistencia a lo largo de la temporada, ubicándose quinto en la tabla general con 33 puntos. Aunque el equipo aseguró su lugar en los cuadrangulares con relativa comodidad, su última derrota 2-0 ante Deportivo Pereira.