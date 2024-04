Alexis García revela dura charla en La Equidad para remontar contra Pasto: "Mediocres"

Uno de los resultado más llamativos que se dio en el cierre de la fecha 18 de la Liga BetPlay fue la remontada de La Equidad contra Pasto en condición de visitante. En conversación con Blog Deportivo, el entrenador Alexis García reveló cómo cambió el chip de sus dirigidos para pasar de la derrota a la victoria.

Vale recordar que al finalizar el primer tiempo, el Pasto iba ganando 2-0 con goles de Christian Mafla y Kevin Londoño. Ante este resultado, el técnico asegurador tuvo una dura charla en el camerino con sus futbolistas para revertir la situación.

Aunque Alexis García no detalló cuál fue el discurso exacto que le dijo a los muchachos, sí comentó cuáles palabras empleó para ese momento, pues La Equidad no quiere conformarse por haber conseguido la clasificación a los cuadrangulares.

"Yo no acostumbro mucho la grosería, la vulgaridad para expresar las cosas, pero sí términos como "estamos agrandados, conformistas, mediocres, ya se consolaron con solo clasificar, no estamos para cosas grandes". Luego la tirada del borrador y el marcador al suelo porque tácticamente no había nada que hablar", detalló Alexis García.



¿De quién aprendió?

En su época como jugador tuvo varios entrenadores que lo marcaron y por eso recordó algunas lecciones de técnicos como Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y Francisco 'Pacho' Maturana, por lo que rememoró que ellos eran muy diferentes: uno más reflexivo y el otro más pasional.

Publicidad

En su caso, García manifestó que suele hablar tranquilamente con sus jugadores, pero cuando se alejan de los objetivos planteados vienen esas duras charlas, pero sin usar groserías, manteniendo el respeto.

¿Qué pasará con Johan Rojas?

Alexis García manifestó que es un "enamorado" del talento de este futbolista, pero cree difícil que se mantenga en La Equidad, pues no descarta que se presenten ofertas internacionales. Actualmente los derechos del '10' son del equipo asegurador.

Publicidad

"Es un excelente jugador (...) Para mí juicio tendría un espacio en la selección, pero hay que saberlo llevar", recalcó.