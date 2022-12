Estudiantes de Oxford cantan y mueven las caderas como Shakira

Un video donde varios jóvenes interpretan de forma irreverente varios éxitos de Shakira se volvió viral en las redes sociales.

Los jóvenes se hacen llamar Out of the Blue y vienen de la universidad de Oxford.

En el video filmado en las instalaciones de este histórico claustro, los jóvenes interpretan y bailan de forma muy curiosa la canción Hips Don't Lie de la cantante colombiana.

Con la venta del video ayudan a recaudar fondos para una fundación que brinda protección a niños enfermos de cáncer.