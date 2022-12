¿Exagera la justicia al extraditar a presuntos asesinos de agente de la DEA?

el 20 de junio de pasado.

“La extradición no se estableció para mandar a Estados Unidos criminales de poca monta, para darle gusto a la DEA que quiere intimidar para que no les toquen a sus agentes en el extranjero. La extradición se estableció porque en grandes crímenes la justicia colombiana no tenía capacidad, porque los grandes criminales asesinaban y sobornaban jueces. Colombia está en capacidad de juzgar a estos criminales como son los taxistas. Esto es solo complacencia a Estados Unidos y solo populismo”, manifestó Álvaro Forero.

De tener en cuenta el concepto de la Fiscalía, las personas que podrían ser extraditadas son: Andrés Álvaro Oviedo García, Héctor Leonardo López, Julio Stiven García Ramírez, Édgar Javier Bello Murillo, Wilson Daniel Peralt Bocachica, Ómar Fabián Valdés Gualtero y Edwin Gerardo Figueroa Sepúlveda.

La muerte de Watson ocurrió el pasado 20 de junio en una zona de ocio del norte de Bogotá después de tomar un taxi a la salida de un restaurante.

Los delincuentes, con la complicidad del supuesto taxista, interceptaron el vehículo metros adelante para atracar a Watson bajo la modalidad del "paseo millonario", que consiste en obligar a la víctima a sacar dinero de cajeros electrónicos, pero el agente de la DEA opuso resistencia y fue herido mortalmente con un arma blanca.

Según reconoció a medios locales uno de los implicados, Édgar Javier Bello Murillo, alias "Payaso", durante el forcejeo le causó heridas con choques eléctricos y varias puñaladas.

La víctima logró salir del taxi, pero murió al cabo de unas horas en una clínica bogotana y los implicados fueron detenidos en los días siguientes en diferentes lugares del país.

Con EFE.