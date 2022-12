Florence, banda británica que encabeza cartel de Estereo Picnic, estrenó video

La banda británica Florence and the Machine, liderada por Florence Welch y quienes encabezan el cartel musical del Festival Estereo Picnic 2016, acaba de estrenar su nuevo video ‘Delilah’. (Ver también: ¡Imperdible! Esta es la lista de artistas que estarán en Estéreo Picnic 2016 )

Este es el nuevo sencillo de su exitoso álbum How Big How Blue How Beautiful, un disco que mezcla texturas musicales del rock y del soul, sumado con su toque electrónico.

El video es dirigido por Vincent Haycock, quien ya ha dirigido varios videos de la banda (La mayoría del Odyssey) y el último estreno de U2, Song for Someone.