La paz será la cereza del pastel del Plan Colombia: Santos

Santos reveló en medio de su intervención, que fue Obama una de las primeras personas en conocer sus intenciones de adelantar un proceso de paz con las Farc y señaló que su apoyo fue vital para este fin. (Lea también: Plan Colombia ahora será Paz Colombia, pediré U$450 millones en ayudas: Obama )

“Le puedo decir sin duda que el plan Colombia fue crucial para ayudarnos a llegar allí, desde el puro inicio usted apoyó el gran paso de tratar de lograr la paz, usted fue uno de los primeros a quienes les confié mis intenciones cuando muchos pensaban que era una misión imposible”, señaló Santos. (Lea también: Infografía: ¿Qué se espera del nuevo Plan Colombia? )

El mandatario colombiano también indicó que aunque han sido muchos los opositores a este proceso de paz, el apoyo incondicional de Obama fue fundamental para no desfallecer en el intento de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

“Muchos me advirtieron que iba a ser un suicidio político, hacer la guerra es mucho más fácil que hacer la paz, usted me animó a seguir adelante y me envió su apoyo entusiasta”, agregó.

“La paz será la cereza en el pastel del Plan Colombia”, manifestó.

Durante su intervención, Santos enumeró algunos de los logros que se alcanzaron durante la ejecución del Plan Colombia, y comparó la realidad del país en el momento en que se inició la cooperación, con la actual situación que vive la nación hoy en día.

“La Colombia de hoy es muy diferente a la de hace 15 años, nuestro país entonces sufría la peor recesión económica de los últimos 80 años, estábamos ad portas de ser declarados como un estado fallido, una tercera parte del territorio era dominada por los paramilitares y la otra tercera por la guerrilla, ambos financiados por el narcotráfico, hoy el panorama es totalmente opuesto, vemos el futuro con esperanza”, dijo Santos.

Así mismo, Santos indicó que Colombia “pasó de la peor recesión a ser líderes en crecimiento en América Latina, en creación de empleo, reducción de la pobreza y fortalecimiento clase media”.

El mandatario destacó la reducción en el índice de homicidios y cultivos ilícitos y resaltó el esfuerzo del Estado colombiano para poder mejorar las condiciones de los ciudadanos en los últimos años.

“La razón de su éxito es que fue integral, apostó por los programas sociales, la justicia, el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones, hace 15 años cuando estábamos en serios problemas los colombianos recibimos una mano amiga que provino de aquí, de Washington, de ambos lados del pasillo, de demócratas y republicanos y así se ha mantenido”, agregó el mandatario.

“Existe la percepción que el Plan Colombia fue exclusivamente militar y fue mucho más que eso, es cierto que nos ayudó a tener las fuerzas armadas más poderosas de toda nuestra historia”, dijo el presidente quien agradeció a los expresidente Andrés Pastrana y Álvaro Uribe por su aporte a esta estrategia binacional.