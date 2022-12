Libre Yahír Acuña tras explicar por qué tenía $200 millones en su poder

Luego de dar las explicaciones pertinentes, el excongresista Yahír Acuña fue dejado en libertad tras haber sido requerido por las autoridades en el departamento de Sucre en el momento en el que se movilizaba con 200 millones de pesos en efectivo, según confirmó la Policía.



Según las autoridades “se revisa el vehículo de Acuña y encontraron una suma considerable de dinero, que fue aprehendida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que a esta hora adelanta el conteo. Por su parte, el señor Acuña, firmó el acta como propietario de ese dinero, y deberá explicar ante la Fiscalía el origen y destinación de esa cantidad de efectivo”.





El comandante de la Policía en Sucre, coronel óscar López Ortíz, explicó que Acuña no quedó detenido pues el caso no arrojaba pruebas que ameritaran privarle de la libertad, no obstante el dinero sigue a disposición de la Fiscalía mientras el excongresista explica su procedencia.







Escuche en este audio más información sobre:





- Las autoridades meteorológicas en Colombia descartan cualquier tipo de impacto climático en el país por cuenta de los coletazos del huracán Patricia a las costas mexicanas.



- Desde la Guajira, el presidente Santos aseguró que espera que después de los comicios del domingo, el país se una en torno a la paz de manera que el acuerdo final con las Farc pueda ser firmado, incluso, antes del 23 de marzo.

- En las últimas horas fue capturado un ex alcalde de Bahía Solano, Chocó, con una tula con más de 90 millones de pesos que al parecer iban a ser utilizados para compra de votos.

- El Consejo Nacional Electoral dio plenas garantías para evitar que la jornada electoral se vea afectada por el trasteo de votos y otros delitos.

- La Policía Nacional detuvo en el departamento de La Guajira en límites con Venezuela seis buses llenos gente que, al parecer, habrían vendido su voto para este domingo.

- La Misión de Observación Electoral reveló que en lo corrido de este año se han presentado 176 hechos violentos contra partidos políticos.

- En instantes se espera que salga del Centro de Estudios de la Policía en el norte de Bogotá, el ex director del IDU, Andrés Camargo, luego de que fuera ordenada su libertad.

