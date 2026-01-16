Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

La Lotería de Santander volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la divulgación de los resultados oficiales del sorteo 5053, realizado el viernes 16 de enero de 2026. La jornada estuvo marcada por un Premio Mayor de $6.500 millones, cuyo billete ganador fue vendido en Bogotá y despachado a Bucaramanga, además de una amplia lista de premios secos que dejó ganadores en diferentes regiones del país.

Como es habitual, la entidad reiteró a los jugadores la importancia de verificar los números únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de garantizar transparencia, seguridad y correcta validación de los billetes.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5053

El gran protagonista de la noche fue el número 5358 de la serie 120, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para el cobro de cualquier premio es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que dificulten la verificación de su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Los ganadores deben acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos.



Premios menores

Pueden reclamarse en:



Agencias distribuidoras autorizadas, o

El lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:



17 % de impuesto a ganadores (Secretaría de Salud de Santander).

20 % de retención en la fuente (DIAN).

Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:



17 % de impuesto a ganadores.

Estas deducciones deben considerarse al calcular el valor neto que recibirá cada ganador tras el cobro de su premio.