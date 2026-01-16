Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Santander volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la divulgación de los resultados oficiales del sorteo 5053, realizado el viernes 16 de enero de 2026. La jornada estuvo marcada por un Premio Mayor de $6.500 millones, cuyo billete ganador fue vendido en Bogotá y despachado a Bucaramanga, además de una amplia lista de premios secos que dejó ganadores en diferentes regiones del país.
Como es habitual, la entidad reiteró a los jugadores la importancia de verificar los números únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de garantizar transparencia, seguridad y correcta validación de los billetes.
El gran protagonista de la noche fue el número 5358 de la serie 120, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional
Para el cobro de cualquier premio es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que dificulten la verificación de su autenticidad.
Los ganadores deben acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos.
Pueden reclamarse en:
De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:
Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:
Estas deducciones deben considerarse al calcular el valor neto que recibirá cada ganador tras el cobro de su premio.