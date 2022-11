Maduro informa a Santos sobre supuesto intento de golpe de Estado

de que la inteligencia venezolana le informara de un golpe de Estado que se estaría gestando al interior de la Aviación Militar Bolivariana con complicidad de algunos políticos de la oposición.

Publicidad

“Los aviones tucanos venezolanos están en este momento en reparación, así que no era un tucano venezolano con el que me iban a atacar. Lo mismo le he querido decir al presidente Santos para tomar medidas preventivas, porque también Colombia tiene una frontera grande. No vaya ser que alguien se preste para una jugada de este tipo”, aseguró.

De acuerdo a una información publicada por el portal ultimasnoticias.com, la inteligencia venezolana informó al presidente Nicolás Maduro de un golpe de Estado que se estaría gestando al interior de la Aviación Militar Bolivariana.

Publicidad

Maduro confirmó esta información a través de su cuenta en Twitter y prometió dar los pormenores en una intervención que realizará este jueves en conmemoración del Día de la Juventud en ese país.

Publicidad

Según el portal, para esta operación se estaría preparando un avión Súper Tucano artillado para atentar contra la vida de Nicolás Maduro mientras su desplazamiento por alguna región diferente a Caracas.

Leopoldo Lopez habría sido agredido dentro de su celda en Venezuela

Publicidad

En el sector de la cárcel de Ramo Verde se presenta una situación irregular, donde se denuncia que algunos encapuchados intentan ingresar a la cárcel en la que se encuentra recluido hace cerca de un año el líder opositor, al parecer para agredirlo.